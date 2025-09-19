Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали жителя Киева и Полтавы. Известно, что мужчины в возрасте 41 и 43 лет пытались «помочь» военнообязанным уехать из Украины

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Разоблачили злоумышленников, которые за деньги обещали военнообязанным мужчинам "помощь" в бегстве за границу. Они давали "клиентам" четкие указания по безопасному передвижению в приграничных районах. В частности, дельцы советовали как обходить блок-посты и пересечь границу. За эти услуги они просили от 10 до 25 тысяч долларов.

Правоохранители задержали военнообязанных, когда они были на пути в Румынию. Тогда же задержали у организаторов. Им уже объявили о подозрении и поместили их в изолятор.

Напомним, в Донецкой области перед судом предстанут правоохранитель и бывший сотрудник ТЦК , которых обвиняют в подделке документов для мужчин призывного возраста. По данным следствия, они предлагали желающим уехать из Украины за 20 тысяч долларов.