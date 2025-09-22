Фото: прокуратура

У столиці лікарі отримали підозри. Вони за хабар встановили жінці діагнози, щоб її син міг виїхати за кордон

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці чоловік звернувся до знайомої, яка пообіцяла посприяти в оформленні необхідних медичних документів. Вона залучила двох лікарок – терапевта та невропатолога. Медики без присутності пацієнтки поставили їй діагнози, які свідчать про ураження у жінки головного мозку.

Після цього лікарсько-консультативна комісія встановила, що жінка дійсно потребує непрофесійного догляду. Документи про догляд за хворою родичкою дозволяють отримати відстрочку від військової служби та виїхати за кордон.

За документи з "потрібними" діагнозами" організаторка схеми попросила 3 500 доларів. Її затримали одразу після отримання грошей. Вона отримала підозру за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Підозри також отримали лікарі: за хабар та виготовлення підроблених документів.

Організаторці вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 908 тисяч гривень. Одній з лікарок визначили заставу в розмірі 500 тисяч гривень.

