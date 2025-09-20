Фото из открытых источников

Аналитик УКАБа Максим Гопка рассказал, что цены на "молочку" продолжают расти. По словам эксперта, на это несколько причин

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Основным фактором удорожания молочной продукции в Украине Максим Голка называет рост расходов на корма для животных. Также уменьшается поголовье коров в хозяйствах.

Объемы валового надоя молока по сравнению аналогичный период прошлого года (января-августа) снизились на 5%. При этом на ринге наблюдается определенная стабилизация, которая может замедлить подорожание молочных продуктов на ближайшие несколько месяцев.

При этом эксперт убежден, что по итогам года, вероятно, молочные продукты будут все равно дорожать. Однако скорее всего, это будет происходить умеренными темпами.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.