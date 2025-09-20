12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2025, 02:00

Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше

20 сентября 2025, 02:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Аналитик УКАБа Максим Гопка рассказал, что цены на "молочку" продолжают расти. По словам эксперта, на это несколько причин

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Основным фактором удорожания молочной продукции в Украине Максим Голка называет рост расходов на корма для животных. Также уменьшается поголовье коров в хозяйствах.

Объемы валового надоя молока по сравнению аналогичный период прошлого года (января-августа) снизились на 5%. При этом на ринге наблюдается определенная стабилизация, которая может замедлить подорожание молочных продуктов на ближайшие несколько месяцев.

При этом эксперт убежден, что по итогам года, вероятно, молочные продукты будут все равно дорожать. Однако скорее всего, это будет происходить умеренными темпами.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены подорожание
Малина дорожает, дыня дешевеет: как изменились цены на фрукты в Украине
17 сентября 2025, 23:30
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
16 сентября 2025, 02:30
В Украине подорожала свинина: какие цены в супермаркетах
16 сентября 2025, 01:00
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она ухаживает за собой
20 сентября 2025, 01:30
В Украине изменяются цены на морковь
20 сентября 2025, 01:00
Леся Никитюк показала, как она и ее любимый радуют друг друга
20 сентября 2025, 00:30
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
19 сентября 2025, 23:30
Популярная украинская певица уменьшила грудь: сколько стоила операция
19 сентября 2025, 23:00
В Запорожье заработал детский сад полного дня: как дети проводят время в укрытии
19 сентября 2025, 22:50
Ведущая Оксана Гутцайт призналась, почему спит отдельно от мужа
19 сентября 2025, 22:30
Туристический сезон не удался: что происходит в оккупированных городках на Запорожье
19 сентября 2025, 22:15
В Днепре мужчина потерял руку во время работы со станком
19 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »