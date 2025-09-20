Фото з відкритих джерел

Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що ціни на "молочку" продовжують зростати. За словами експерта, на це є кілька причин

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Основним фактором подорожчання молочної продукції в Україні Максим Голка називає зростання витрат на корми для тварин. Також зменшується поголів'я корів на господарствах.

Обсяги валового надою молока порівнюючи аналогічний період минулого року (січня-серпня) знизились на 5%. При цьому на рингу спостерігають певну стабілізацію, яка може уповільнити подорожчання молочних продуктів на найближчі кілька місяців.

При цьому експерт переконаний, що за підсумками року, ймовірно, молочні продукти все одно дорожчатимуть. Проте, скоріше за все, це буде відбуватися помірними темпами.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.