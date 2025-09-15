Фото: полиция

ДТП произошло днем 13 сентября между селами Тепеницей и Артинском Олевской громады

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, 23-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

На месте погиб 16-летний пассажир. Сам водитель получил травмы, его госпитализировали.

Как оказалось, водитель был пьян. В его крови обнаружили 3,2 промилле алкоголя.

Следователи 14 сентября сообщили водителю о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

