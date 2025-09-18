13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2025, 19:15

Смертельное ДТП в Житомирской области: водителю грозит тюрьма

18 сентября 2025, 19:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Водителю сообщили о подозрении за смертельное ДТП в Звягеле. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 11 сентября. Тогда 22-летний водитель Volvo не предпочел в движении рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находился 61-летний мужчина. В результате столкновения автомобилей микроавтобус перевернулся.

К сожалению, 57-летний мужчина в результате ДТП погиб. Также четыре женщины в возрасте от 28 до 52 лет с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы. Еще 23 человека получили медицинскую помощь. Среди них трое детей 1, 14 и 15 лет. Все потерпевшие находились в салоне микроавтобуса.

Теперь водитель Volvo получил подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения: домашний арест.

Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, ранее в Житомирской области авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Житомирская область
ДТП с участием сотрудника ТЦК в Тернополе: назначено служебное расследование
18 сентября 2025, 07:39
В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского
17 сентября 2025, 21:12
В Черкасской области в результате ДТП погибла трехлетняя девочка: виновнику объявили подозрение
16 сентября 2025, 07:58
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В Харькове женщину убил ее любимый ножом
18 сентября 2025, 18:55
82 тысячи долларов за побег: в Киеве разоблачили организатора очередной схемы для уклонистов
18 сентября 2025, 18:40
В Днепре судили женщину за подготовку к теракту
18 сентября 2025, 18:20
В Киевской области разоблачили факт торговли людьми на агропредприятии: к работе принуждали 13 иностранцев
18 сентября 2025, 17:40
Пленки Миндича раскрыли конфликт на самом высоком уровне – противостояние с НАБУ обостряется
18 сентября 2025, 17:24
Новый вид мошенничества: голосовые сообщения злоумышленников обманывают даже опытных
18 сентября 2025, 17:02
Первокурсники Львовской политехники массово выезжают за границу – ректор
18 сентября 2025, 16:46
В Запорожье во время конфликта мужчина убил товарища и спрятал тело у мусорных баков
18 сентября 2025, 16:27
Украина вернула 1000 погибших защитников
18 сентября 2025, 16:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »