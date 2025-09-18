Фото: Нацполиция

Водителю сообщили о подозрении за смертельное ДТП в Звягеле. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 11 сентября. Тогда 22-летний водитель Volvo не предпочел в движении рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находился 61-летний мужчина. В результате столкновения автомобилей микроавтобус перевернулся.

К сожалению, 57-летний мужчина в результате ДТП погиб. Также четыре женщины в возрасте от 28 до 52 лет с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы. Еще 23 человека получили медицинскую помощь. Среди них трое детей 1, 14 и 15 лет. Все потерпевшие находились в салоне микроавтобуса.

Теперь водитель Volvo получил подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения: домашний арест.

Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, ранее в Житомирской области авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.