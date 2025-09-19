Фото: Національна поліція

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Борщагівській, відбулася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала людина

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Kia, рухаючись у напрямку Індустріального шляхопроводу, через складні погодні умови не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Під час огляду пошкоджень свого авто чоловіка збив 40-річний водій Smart, який також не впорався з керуванням на цій ділянці дороги.

Потерпілий отримав переломи та травми голови і був госпіталізований. Наразі його стан – задовільний.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження.

