Подвійна ДТП у столиці: водій врізався в дерево, а потім його збив інший автомобіль
У Солом'янському районі Києва, на вулиці Борщагівській, відбулася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала людина
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Kia, рухаючись у напрямку Індустріального шляхопроводу, через складні погодні умови не впорався з керуванням і врізався в дерево.
Під час огляду пошкоджень свого авто чоловіка збив 40-річний водій Smart, який також не впорався з керуванням на цій ділянці дороги.
Потерпілий отримав переломи та травми голови і був госпіталізований. Наразі його стан – задовільний.
За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був п'яний, йому оголосили підозру.