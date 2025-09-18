Иллюстративное фото: pixabay

В результате ночных обстрелов обесточены несколько участков железной дороги в Полтавской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

В регионе задействовали резервные тепловозы. Задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон – Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм – Львов;

№64/112 Львов – Харьков, Изюм;

791 Кременчуг – Киев.

По состоянию на 07:00 повреждения локализовали, а напряжение подали – поезда (в том числе пригородные) будут двигаться своим ходом.

По информации и.о. главы Полтавской ОВА Владимира Когута, ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе. Возникли пожары, которые локализовали подразделения ГСЧС. Один человек травмирован.

Напомним, 17 сентября на Полтавщине российский дрон попал в АЗС. Пострадали четыре человека – трое водителей и кассир. Удар вызвал пожар и разрушение здания.