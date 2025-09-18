08:10  18 сентября
На Львовщине внедорожник съехал с дороги и перевернулся: погиб мужчина
08:19  18 сентября
На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто
00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
18 сентября 2025, 10:14

Сгоревшие дома и техника: ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киевщину

18 сентября 2025, 10:14
Фото: ГСЧС Киевщины
В ночь на 18 сентября российские войска нанесли удары по Киевской области. Под обстрелы попали населенные пункты Бучанской и Бориспольской общин

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В городе Буча в результате вражеской атаки дронами-камикадзе возник масштабный пожар в частном нежилом доме. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.

Огонь также повредил рядом расположенный жилой дом и автомобиль.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Бориспольском районе в результате попадания было повреждено промышленное предприятие. Пожарные оперативно ликвидировали пожар и не допустили его дальнейшего распространения.

Как известно, этой ночью в Бориспольском районе Киевской области из-за вражеской атаки загорелись складские помещения.

Напомним, в ночь на 18 сентября российские оккупационные силы атаковали Украину 75 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербер и других дронов. Попадания врага зафиксированы на 6 локациях – в результате атаки поражено 26 ударных беспилотников.

16 сентября 2025
Фортификации по-украински: миллиарды потратили, оборону не построили
07 августа 2025
