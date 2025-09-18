Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Боевая часть дрона весом около 50 кг не сдетонировала и представляла опасность для людей.

Взрывотехники обследовали находку и уничтожили ее на отдаленной территории контролируемым подрывом.

Правоохранители призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее в поле в Белоцерковском районе Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. Саперы изъяли и обезвредили ее боевую часть.