Ворожа атака на Київ: уламки БпЛА впали в кількох локаціях міста
У ніч на п’ятницю, 19 вересня, російські безпілотники атакували Київ. У місті працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі", – зазначив він.
Мер додав, що на місце події виїхали екстрені служби.
Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що уламки зафіксовано в кількох районах столиці: "Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу".
За попередніми даними, постраждалих немає.
"Наразі з’ясовуємо характер можливих пошкоджень по місту загалом", – додав Ткаченко.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну 75-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, ППО знешкодила 48 дронів, є влучання на 6 локаціях.
Зокрема, в ніч на 18 вересня російські війська завдали ударів по Київській області. Під обстріл потрапили населені пункти Бучанської та Бориспільської громад.