РФ атаковала Украину 75 ударными БПЛА: ПВО сбила больше половины

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 сентября, начиная с 21:00 17 сентября, российские оккупационные силы провели воздушную атаку с применением около 75 ударных беспилотных летательных аппаратов типов Shahed, Гербера и других дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 48 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других, атаковавших север, восток и центр страны.

Попадания врага зафиксированы на 6 локациях – в результате атаки поражено 26 ударных беспилотников.

Напомним, этой ночью в Бориспольском районе Киевской области из-за вражеской атаки загорелись складские помещения. Кроме того, в Бучанском районе возник пожар в частном жилом доме.