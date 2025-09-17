На железной дороге в Киеве 13-летний подросток упал между вагонами и потерял ногу

Фото: Национальная полиция

В Киеве на железнодорожной станции "Киев-Волынский" произошла трагедия с участием 13-летнего парня. По предварительным данным, подросток находился между вагонами товарного поезда, но не удержался и упал на путь во время движения

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

В результате падения парень получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как известно, это не первый случай, когда подростки оказываются в опасной ситуации на железной дороге.

Напомним, в Одесской области несовершеннолетний получил травмы от удара током. По предварительным данным, группа местных подростков находилась рядом с грузовым поездом. В какой-то момент один из них решил забраться на крышу вагона, где его поразило электрическим током.