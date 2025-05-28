В Одесской области на железной дороге несовершеннолетний получил удар током
Подростки играли на железнодорожной станции. Эти "веселье" завершились госпитализацией одного из них
Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.
Об этом правоохранителям рассказал очевидец. Инцидент произошел 28 мая у одной из железнодорожных станций. Предварительно местные подростки играли вблизи грузового поезда. Впоследствии один из них поднялся на крышу, где его ударило электрическим током.
Медики госпитализировали несовершеннолетнего. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все происшествия.
"В очередной раз призываем родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога – не место для развлечений. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии", — говорят в полиции.
Напомним, ранее в Запорожской области произошел инцидент, из-за которого пострадал подросток. 15-летний парень принес домой неизвестный предмет. Это оказался минный взрыватель, и он взорвался прямо в руках у несовершеннолетнего.