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28 мая 2025, 23:55

В Одесской области на железной дороге несовершеннолетний получил удар током

28 мая 2025, 23:55
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Фото: Нацполиция
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Подростки играли на железнодорожной станции. Эти "веселье" завершились госпитализацией одного из них

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Об этом правоохранителям рассказал очевидец. Инцидент произошел 28 мая у одной из железнодорожных станций. Предварительно местные подростки играли вблизи грузового поезда. Впоследствии один из них поднялся на крышу, где его ударило электрическим током.

Медики госпитализировали несовершеннолетнего. Известно, что он находится в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все происшествия.

"В очередной раз призываем родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога – не место для развлечений. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии", — говорят в полиции.

Напомним, ранее в Запорожской области произошел инцидент, из-за которого пострадал подросток. 15-летний парень принес домой неизвестный предмет. Это оказался минный взрыватель, и он взорвался прямо в руках у несовершеннолетнего.

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