12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 17:06

В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой

16 сентября 2025, 17:06
Фото: иллюстративное
Водитель на скорости сбил женщину с собакой, обстоятельства аварии расследует полиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пешеходка с собакой. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, где 44-летняя местная жительница переходила дорогу, держа на руках четырехлапого любимца.

По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь со скоростью 103-117 км/ч, не сбавил скорость и не остановился, чтобы пропустить пешехода. В результате произошло столкновение, от которого женщина и собака погибли на месте, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Следователи сообщили водителю о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Досудебное расследование уже завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, в Киеве пьяная водитель сбила военную на пешеходном переходе и скрылась. Сейчас правоохранители выясняют, были ли в ДТП другие свидетели и может ли случай привести к более суровому наказанию для 44-летней подозреваемой.

16 сентября 2025
15 сентября 2025
12 сентября 2025
11 сентября 2025
