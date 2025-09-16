Фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла пешеходка с собакой. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, где 44-летняя местная жительница переходила дорогу, держа на руках четырехлапого любимца.

По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь со скоростью 103-117 км/ч, не сбавил скорость и не остановился, чтобы пропустить пешехода. В результате произошло столкновение, от которого женщина и собака погибли на месте, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Следователи сообщили водителю о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Досудебное расследование уже завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд для рассмотрения.

