На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу

Фото: Національна поліція

У Києві на залізничній станції "Київ-Волинський" сталася трагедія за участю 13-річного хлопця. За попередніми даними, підліток перебував між вагонами товарного потяга, але не втримався та впав на колію під час руху

Про це повідомляє столична поліція, передає RegioNews.

Внаслідок падіння хлопець отримав травматичну ампутацію лівої ноги нижче коліна. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

Як відомо, це не перший випадок, коли підлітки опиняються у небезпечній ситуації на залізниці.

Нагадаємо, в Одеській області неповнолітній зазнав травм від удару струмом. За попередніми даними, група місцевих підлітків перебувала поруч із вантажним потягом. У якийсь момент один із них вирішив забратися на дах вагона, де його вразило електричним струмом.