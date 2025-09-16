В Кривом Роге в канализации нашли недоношенный плод ребенка
В Кривом Роге во время прочистки канализации работники водоканала обнаружили недоношенный плод ребенка с обрезанной пуповиной
Об этом пишет "Відомо" со ссылкой на городские телеграмм-каналы, передает RegioNews.
Жуткую находку обнаружили в районе площади Владимира Великого. Предварительно срок беременности плода – около 5 месяцев.
Ночью на месте происшествия работали правоохранители. Этот инцидент был подтвержден в Криворожском районном управлении полиции.
Обстоятельства трагедии выясняются, также устанавливается личность роженицы.
Напомним, в Одессе возле дома нашли мертвого младенца. Как выяснили правоохранители, 39-летняя местная жительница выбросила из окна многоэтажки новорожденного ребенка.
