В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину
На железнодорожной станции села Озерная поезд смертельно травмировал мужчину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В понедельник, 15 сентября, в 23:18 от очередной железнодорожной станции в населенном пункте Озерная поступило сообщение о том, что грузовой поезд сообщением "Тернополь-Клепар" травмировал неизвестного человека.
На место происшествия выезжали сотрудники Зборовского отделения полиции и бригада экстренной медицинской помощи. Однако врачи констатировали только смерть потерпевшего.
Погибший – житель Зборовской общины 1965 года рождения. По словам машиниста, мужчина сидел между перроном и колеей. На звуковые сигналы не реагировал, поэтому он применил экстренное торможение.
Однако это не помогло и поезд задел мужчину.
Напомним, в июле текущего года в Тернопольской области поезд травмировал пенсионерку. 68-летнюю женщину госпитализировали в больницу.