12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 13:11

В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину

16 сентября 2025, 13:11
фото: Национальная полиция
На железнодорожной станции села Озерная поезд смертельно травмировал мужчину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В понедельник, 15 сентября, в 23:18 от очередной железнодорожной станции в населенном пункте Озерная поступило сообщение о том, что грузовой поезд сообщением "Тернополь-Клепар" травмировал неизвестного человека.

На место происшествия выезжали сотрудники Зборовского отделения полиции и бригада экстренной медицинской помощи. Однако врачи констатировали только смерть потерпевшего.

Погибший – житель Зборовской общины 1965 года рождения. По словам машиниста, мужчина сидел между перроном и колеей. На звуковые сигналы не реагировал, поэтому он применил экстренное торможение.
Однако это не помогло и поезд задел мужчину.

Напомним, в июле текущего года в Тернопольской области поезд травмировал пенсионерку. 68-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

Тернопольская область поезд мужчина происшествия смерть
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Стало известно, сколько осужденных уже мобилизовали в армию
16 сентября 2025, 13:59
В Раде предлагают освобождать от мобилизации тех, кто поселил у себя ВПЛ
16 сентября 2025, 13:40
Момент удара БпЛА по Харькову зафиксировали на видео
16 сентября 2025, 13:20
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
16 сентября 2025, 12:35
Под Киевом дрон попал в логистический центр "Эпицентра": появились кадры последствий
16 сентября 2025, 12:13
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
16 сентября 2025, 12:05
Телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента
16 сентября 2025, 11:38
В Киеве аферист женился на умершей киевлянке и забрал ее квартиру
16 сентября 2025, 11:35
В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
16 сентября 2025, 11:28
