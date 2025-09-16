В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В понедельник, 15 сентября, в 23:18 от очередной железнодорожной станции в населенном пункте Озерная поступило сообщение о том, что грузовой поезд сообщением "Тернополь-Клепар" травмировал неизвестного человека.

На место происшествия выезжали сотрудники Зборовского отделения полиции и бригада экстренной медицинской помощи. Однако врачи констатировали только смерть потерпевшего.



Погибший – житель Зборовской общины 1965 года рождения. По словам машиниста, мужчина сидел между перроном и колеей. На звуковые сигналы не реагировал, поэтому он применил экстренное торможение.

Однако это не помогло и поезд задел мужчину.

Напомним, в июле текущего года в Тернопольской области поезд травмировал пенсионерку. 68-летнюю женщину госпитализировали в больницу.