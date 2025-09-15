На Волыни парень ранил 13-летнюю девочку ножом
На фестивале еды в Луцке ранили ножом несовершеннолетнюю девочку. По словам парня, это произошло случайно
Об этом сообщают "Волынские новости", передает RegioNews.
Инцидент произошел 14 сентября на Food Fest в Луцке на территории национального технического университета. 13-летней девочке нанесли ранение ножом. По словам молодого человека, он сделал это случайно.
Ребенка отвезли в больницу, оказали ему помощь и отпустили. Пока ей ничего не угрожает. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
15 сентября 2025
15 сентября 2025, 18:52
