Фото: Нацполиция

На фестивале еды в Луцке ранили ножом несовершеннолетнюю девочку. По словам парня, это произошло случайно

Об этом сообщают "Волынские новости", передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 сентября на Food Fest в Луцке на территории национального технического университета. 13-летней девочке нанесли ранение ножом. По словам молодого человека, он сделал это случайно.

Ребенка отвезли в больницу, оказали ему помощь и отпустили. Пока ей ничего не угрожает. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, в Николаевской области подростки из-за неприязненных личных отношений избили 12-летнего парня. Избиение фиксировали видеосъемкой.