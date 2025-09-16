У Києві чоловік побив товариша диском від штанги: потерпілий у тяжкому стані

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Шевченківському районі Києва поліція затримала чоловіка, який під час застілля жорстоко побив свого гостя металевим диском від штанги

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців звернулися мешканці багатоповерхівки, які знайшли на сходовому майданчику пораненого чоловіка. На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики.

З’ясувалося, що 64-річний потерпілий гостював у свого 45-річного знайомого. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Господар побив гостя руками й ногами, а потім кілька разів ударив його по голові металевим диском від штанги.

Чоловіка з численними травмами госпіталізували. Він перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали нападника. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство просить суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті. Правоохоронці вже оголосили про підозру 22-річному місцевому жителю та обрали йому запобіжний захід. Тепер йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.