Фото: полиция

В результате детонации боеприпаса в квартире погибли два человека, еще один мужчина пострадал

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации правоохранителей, в результате взрыва погиб 38-летний владелец квартиры и его 46-летний товарищ. Еще один 48-летнего киевлянина с ранениями госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай") и по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Напомним, днем 15 сентября в Днепровском районе Киева в квартире многоэтажки сдетонировала граната.