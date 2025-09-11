09:05  11 сентября
11 сентября 2025, 14:47

Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете

11 сентября 2025, 14:47
Депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец сдал полномочия сопредседателя фракции партии "УДАР" в Киевсовете

Об этом сообщили источники во фракции, передает RegioNews.

Сам Белоцерковец пока не комментирует причину такого решения. В конце июля в сети появилось видео, на котором он спорит с мэром столицы и лидером "УДАРа" Виталием Кличко, что вызвало предположение о разногласиях между политиками.

Кроме того, на днях СМИ писали, что Белоцерковец решил присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Официального доказательства данной информации нет.

Политик – давний соратник Кличко. В 2012 году он возглавил молодежное крыло партии в Крыму и Киеве, а на выборах 2020 года шел в первой десятке списка в Киевсовет.

После оккупации Крыма Белоцерковец переехал в Киев, где занимал должность директора департамента благоустройства КГГА (2014–2016), а затем стал советником городского головы.

Как известно, этой весной в доме политика проходили обыски, который проводило ГБР. Тогда Белоцерковец заявил, что обыски являлись попыткой давления на него как на сопредседателя фракции мэра. Он связал это с внутрипартийными процессами, в частности, с увольнением секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко – представителя партии "УДАР".

Читайте также: Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, – о конфликте с ОП и предстоящих выборах

