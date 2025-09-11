15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 17:07

Київській забудовниці Владиславі Молчановій призначили 100 млн грн застави

11 вересня 2025, 17:07
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перед цим на підтримку скандальної забудовниці Владислави Молчанової, яка перебуває під слідством НАБУ, прийшли невідомі чоловіки у військовій формі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Bankova Mail.

"Забудовниці Владі Молчановій визначили 100 млн грн застави", – йдеться у повідомленні.

Також суд зобов'язав її:

прибувати за кожною вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися під спілкування з іншими підозрюваними в цій справі та свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, НАБУ офіційно вручило підозру відомій столичній забудовниці Владиславі Молчановій. Її звинувачують у причетності до незаконного заволодіння та легалізації близько 18 гектарів державної землі у районі Кільцевої автодороги в Києві, де розташований ринок "Столични".

За версією слідства, Молчанова разом з іншими особами організувала схему, в рамках якої державні землі були розпиляні на кілька ділянок і на підставі удаваних правочинів продані трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. Ця справа перебуває на контролі НАБУ та САП.

Підозра була вручена у рамках кримінального провадження, що також стосується колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який, за інформацією слідства, був одним із учасників схеми.

11 вересня 2025
