Київській забудовниці Владиславі Молчановій призначили 100 млн грн застави

Перед цим на підтримку скандальної забудовниці Владислави Молчанової, яка перебуває під слідством НАБУ, прийшли невідомі чоловіки у військовій формі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Bankova Mail.

"Забудовниці Владі Молчановій визначили 100 млн грн застави", – йдеться у повідомленні.

Також суд зобов'язав її:

прибувати за кожною вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися під спілкування з іншими підозрюваними в цій справі та свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, НАБУ офіційно вручило підозру відомій столичній забудовниці Владиславі Молчановій. Її звинувачують у причетності до незаконного заволодіння та легалізації близько 18 гектарів державної землі у районі Кільцевої автодороги в Києві, де розташований ринок "Столични".

За версією слідства, Молчанова разом з іншими особами організувала схему, в рамках якої державні землі були розпиляні на кілька ділянок і на підставі удаваних правочинів продані трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. Ця справа перебуває на контролі НАБУ та САП.

Підозра була вручена у рамках кримінального провадження, що також стосується колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, який, за інформацією слідства, був одним із учасників схеми.