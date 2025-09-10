16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 22:15

Без прав и под градусом: в Киеве 18-летний водитель влетел в опору

10 сентября 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Подольском районе столицы водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в электроопору

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Впоследствии выяснилось, что 18-летний парень никогда не получал водительского удостоверения и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере "Драгер" показала результат – 0,98 промилле.

На водителя составили соответствующие административные материалы и отстранили его от управления транспортным средством.

В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

Напомним, на Прикарпатье 19-летний водитель не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль съехал в кювет и столкнулся с бетонной электроопорой. После этого авто опрокинулось на крышу. В результате аварии погибли два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Подольский район ДТП ПДД электроопора полиция алкоголь водительское удостоверение
В Тернопольской области водитель сбил велосипедиста на смерть и скрылся
09 сентября 2025, 16:55
Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетние
09 сентября 2025, 14:45
На Ровенщине в ДТП погиб мотоциклист, двое пешеходов травмированы
09 сентября 2025, 13:29
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Полиция предупреждает об ограничении движения в Киеве 11 сентября
10 сентября 2025, 23:15
Один из российских дронов упал на территорию военной базы в Польше
10 сентября 2025, 22:51
Зеленский о дронах в Польше и реакцию мировых лидеров
10 сентября 2025, 22:48
В США совершено покушение на известного сторонника Трампа, выступавшего за завершение войны в Украине
10 сентября 2025, 22:33
Украина за год экспортировала более полумиллиона тонн сахара
10 сентября 2025, 22:30
Стали известны мотивы убийства двух старшеклассников в Винницкой области
10 сентября 2025, 22:24
В Полтавской области люди бесплатно строили фортификации ради бронирования
10 сентября 2025, 21:59
Киевский апелляционный суд поддержал право на брак однополой пары
10 сентября 2025, 21:51
"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры
10 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »