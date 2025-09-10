Фото: Национальная полиция

В Подольском районе столицы водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в электроопору

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Впоследствии выяснилось, что 18-летний парень никогда не получал водительского удостоверения и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере "Драгер" показала результат – 0,98 промилле.

На водителя составили соответствующие административные материалы и отстранили его от управления транспортным средством.

В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

