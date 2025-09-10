16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 22:15

Без прав і напідпитку: у Києві 18-річний керманич влетів в електроопору

10 вересня 2025, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Подільському районі столиці водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Згодом з'ясувалося, що 18-річний керманич ніколи не отримував водійського посвідчення та сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері "Драгер"показала результат – 0,98 проміле.

На водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на Прикарпатті 19-річний водій не впорався з керуванням. Він виїхав за межі проїзної частини, після чого автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з бетонною електроопорою. Після цього авто перекинулось на дах. Внаслідок аварії загинули дві людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Подільський район ДТП ПДР електроопора поліція алкоголь водійське посвідчення
На Тернопільщині водій збив велосипедиста на смерть і втік
09 вересня 2025, 16:55
Жорстка ДТП у Дніпрі: авто вилетіло на узбіччя, перекинулось та придавило пішохода - постраждали неповнолітні
09 вересня 2025, 14:45
На Рівненщині у ДТП загинув мотоцикліст, двоє пішоходів травмовані
09 вересня 2025, 13:29
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Репер OTOY готується стати батьком і вже обрав імена для дітей
10 вересня 2025, 23:50
Поліція попереджає про обмеження руху у Києві 11 вересня
10 вересня 2025, 23:15
Один із російських дронів упав на територію військової бази у Польщі
10 вересня 2025, 22:51
Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерів
10 вересня 2025, 22:48
У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні
10 вересня 2025, 22:33
Україна за рік експортувала понад півмільйона тонн цукру
10 вересня 2025, 22:30
Стали відомі мотиви убивства двох старшокласників на Вінниччині
10 вересня 2025, 22:24
На Полтавщині люди безкоштовно будували фортифікації заради бронювання
10 вересня 2025, 21:59
Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари
10 вересня 2025, 21:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »