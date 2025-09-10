Без прав і напідпитку: у Києві 18-річний керманич влетів в електроопору

Фото: Національна поліція

У Подільському районі столиці водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і в'їхав в електроопору

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Згодом з'ясувалося, що 18-річний керманич ніколи не отримував водійського посвідчення та сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері "Драгер"показала результат – 0,98 проміле.

На водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на Прикарпатті 19-річний водій не впорався з керуванням. Він виїхав за межі проїзної частини, після чого автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з бетонною електроопорою. Після цього авто перекинулось на дах. Внаслідок аварії загинули дві людини.