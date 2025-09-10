Конфликт в Киеве закончился ножевым ранением – нападавший получил 5 лет заключения

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце апреля в Голосеевском районе столицы. 66-летний киевлянин пришел в гости к соседу, в доме которого проживал 51-летний квартирант. Во время общения между гостем и квартирантом возник спор, в ходе которого злоумышленник ударил гостя кухонным ножом в живот.

Полицейские задержали нападающего на месте происшествия. Ему сообщили о подозрении.

После сбора необходимых доказательств материалы уголовного производства направили в суд. Суд вынес приговор – пять лет лишения свободы.

