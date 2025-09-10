15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
10 сентября 2025, 16:11

Конфликт в Киеве закончился ножевым ранением – нападавший получил 5 лет заключения

10 сентября 2025, 16:11

Голосеевский районный суд города Киева назначил пять лет лишения свободы 51-летнему мужчине, ударившему кухонным ножом 66-летнего знакомого

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце апреля в Голосеевском районе столицы. 66-летний киевлянин пришел в гости к соседу, в доме которого проживал 51-летний квартирант. Во время общения между гостем и квартирантом возник спор, в ходе которого злоумышленник ударил гостя кухонным ножом в живот.

Полицейские задержали нападающего на месте происшествия. Ему сообщили о подозрении.

После сбора необходимых доказательств материалы уголовного производства направили в суд. Суд вынес приговор – пять лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы 16-летнему юноше, который оказался причастен к убийству своей 82-летней бабушки. Во время конфликта подросток нанес пожилой женщине смертельные травмы топором и гантелями.

В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку
10 сентября 2025, 07:33
В Киеве задержан 60-летний мужчина, который грабил и насиловал женщин на кладбище
09 сентября 2025, 19:35
Семейный конфликт на Хмельнитчине: женщина ранила мужа ножом
09 сентября 2025, 18:05
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Удар на опережение: как Украина может подтолкнуть Европу к действиям
10 сентября 2025, 18:35
Российские FPV-дроны попали в энергообъект на Днепропетровщине
10 сентября 2025, 18:13
Из-за Чернышева началось противостояние власти и антикоррупционных органов, – журналист
10 сентября 2025, 17:43
Скандальная застройщица Молчанова, за которую взялось НАБУ, привлекла на свою поддержку "мужчин в военной форме" – активист
10 сентября 2025, 17:27
Из-за засухи аграрии Херсонщины потеряли почти миллиард гривен
10 сентября 2025, 17:09
В квартире Миндича обнаружили прослушивание – после этого один из топ-чиновников Украины уволился и уехал за границу
10 сентября 2025, 16:56
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
10 сентября 2025, 16:52
В Харьковской области организуют встречу "Диалог власти и бизнеса"
10 сентября 2025, 16:45
В США могут казнить убийцу украинки Ирины Заруцкой
10 сентября 2025, 16:28
Харьковская ОВА и представители ООН определили приоритеты для будущих программ восстановления региона
10 сентября 2025, 16:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
