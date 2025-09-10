15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 16:11

Конфлікт у Києві закінчився ножовим пораненням – нападник отримав 5 років ув'язнення

10 вересня 2025, 16:11
Фото: Національна поліція
Читайте также
Голосіївський районний суд міста Києва призначив п'ять років позбавлення волі 51-річному чоловіку, який вдарив кухонним ножем 66-річного знайомого

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався наприкінці квітня у Голосіївському районі столиці. 66-річний киянин зайшов у гості до сусіда, в оселі якого проживав 51-річний квартирант. Під час спілкування між гостем і квартирантом виникла суперечка, в ході якої зловмисник вдарив гостя кухонним ножем у живіт.

Поліцейські затримали нападника на місці події. Йому повідомили про підозру.

Після збору необхідних доказів матеріали кримінального провадження направили до суду. Нині суд ухвалив вирок – п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі 16-річному юнаку, який виявився причетним до вбивства своєї 82-річної бабусі. Під час конфлікту підліток завдав літній жінці смертельних травм сокирою та гантелею.

10 вересня 2025
07 серпня 2025
