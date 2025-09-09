19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
18:14  09 сентября
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
09 сентября 2025, 19:35

В Киеве задержан 60-летний мужчина, который грабил и насиловал женщин на кладбище

09 сентября 2025, 19:35
Фото: Нацполиция
В столице разоблачили 60-летнего мужчину, который нападал на женщин. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры сообщили о подозрении 60-летнему уроженцу Черкасской области. Он нападал на женщин в столице. Отмечается, что жертв мужчина выслеживал в малолюдных местах и следовал за ними.

В Шевченковском районе мужчина напал на 26-летнюю женщину. Это произошло на Лукьяновском кладбище. Там он свалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая канцелярским ножом, злоумышленник украл ее деньги и украшения. Женщина сказала, что беременна, и просила ее не трогать, так что он сразу убежал.

Через некоторое время злоумышленник в Днепровском районе напал на 20-летнюю девушку, которая возвращалась с работы. Он напал на нее сзади, приставил к ее шее нож и заставил уйти с ним в безлюдное место. Там он ее изнасиловал и ограбил.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что в 2014 году он был осужден за убийство по корыстным мотивам, грабежу и разбойному нападению. В июле этого года он вышел на свободу в связи с достижением пенсионного возраста.

Напомним, ранее в Харькове мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Это случилось, когда она шла мимо кладбища. Он представился телохранителем, чтобы якобы проверить ее вещи, а затем заявил, что она работает на РФ. Таким образом, под давлением злоумышленник заманил девушку в безлюдное место и изнасиловал ее.

