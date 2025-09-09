19:25  09 сентября
В Киевской области мужчина убил собственного отца
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
Бывшего топ-чиновника Харьковского горсовета посадили в СИЗО
09 сентября 2025, 18:05

Семейный конфликт на Хмельнитчине: женщина ранила мужа ножом

09 сентября 2025, 18:05
Фото: Национальная полиция
Полицейские Шепетовского района сообщили о подозрении 24-летней женщине, которая ножом ранила своего 30-летнего мужа

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 26 августа в селе Изяславской общины.

Во время ссоры после совместного распития алкоголя женщина ударила мужчину ножом в грудь.

Потерпевшего госпитализировали, а правоохранители открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

За совершенное женщине грозит до 8 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в селе Черкасской области во время семейного застолья 54-летний мужчина ранил ножом своего 31-летнего зятя. Тест задержали в процессуальном порядке и сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

