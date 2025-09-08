10:22  08 сентября
В Киеве из-за долга мужчина нанес знакомому многочисленные ножевые ранения
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
В столичную полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении 44-летнего мужчины. Он покинул дом, сел в автомобиль и после этого перестал отвечать на звонки.

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили маршрут мужчины и обнаружили его автомобиль в Оболонском районе.

Выяснилось, что пропавший встретился со знакомым, которому был виновен значительную сумму денег. Во время конфликта из-за долга хозяин квартиры схватил нож и нанес потерпевшему многочисленные удары в грудь и живот. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Злоумышленник, 48-летний киевлянин, был задержан.

Суд избрал злоумишленнику меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему светит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепр суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году во время ссоры убил своего знакомого. Суд рассмотрел материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание – 7 лет лишения свободы.

