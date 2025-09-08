У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення

Фото: Національна поліція

До столичної поліції звернулася жінка із заявою про зникнення 44-річного чоловіка. Він залишив домівку, сів у автомобіль і після цього перестав відповідати на дзвінки

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили маршрут чоловіка та виявили його автомобіль в Оболонському районі.

З'ясувалося, що зниклий зустрівся зі знайомим, якому був винен значну суму грошей. Під час конфлікту через борг господар квартири схопив ніж і наніс потерпілому численні удари в груди та живіт. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували.

Зловмисника, 48-річного киянина, затримали.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому світить до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який минулого року під час сварки вбив свого знайомого. Суд розглянув матеріали справи, визнав чоловіка винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі.