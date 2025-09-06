16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2025, 11:50

Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, пострадали пассажиры авто

06 сентября 2025, 11:50
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло вечером 5 сентября в Хаджибейском районе Одессы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Дальницкой 22-летний водитель авто Nissan сбил 55-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб.

Также в результате ДТП травмировались пассажиры авто – 20-летняя девушка и 22-летний парень. Их госпитализировали с разными травмами.

Водитель не пострадал. Его проверили на состояние опьянения – он был трезв.

На месте работали патрульные и следователи. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ. Назначен ряд экспертиз, продолжаются следственные действия.

Напомним, днем 3 сентября в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний парень, скончался в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область авария ДТП погибший пострадавшие
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Россия с начала сентября сбросила на Украину 900 КАБов, – Зеленский
06 сентября 2025, 11:26
В Днепропетровской области из-под завалов разрушенного КАБом дома достали тела трех погибших
06 сентября 2025, 10:46
Силы ПВО ночью обезвредили 68 российских дронов
06 сентября 2025, 10:15
Россияне обстреляли железную дорогу в Донецкой области: обесточенный участок, поезда задерживаются
06 сентября 2025, 09:31
Певица Наталья Могилевская призналась, как зарабатывает деньги ее дочь
06 сентября 2025, 00:00
Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало
05 сентября 2025, 23:45
Ничего не помогает: Кирилл Ганин признался, что его раздражает Настя Ткаченко
05 сентября 2025, 23:30
Игорина Горова рассекретила, куда отправится учиться ее с сыном Потапом сын
05 сентября 2025, 23:15
Будут ли в Украине расти цены на хлеб: как повлияет ситуация с мукой
05 сентября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »