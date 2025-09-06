Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Дальницкой 22-летний водитель авто Nissan сбил 55-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб.

Также в результате ДТП травмировались пассажиры авто – 20-летняя девушка и 22-летний парень. Их госпитализировали с разными травмами.

Водитель не пострадал. Его проверили на состояние опьянения – он был трезв.

На месте работали патрульные и следователи. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ. Назначен ряд экспертиз, продолжаются следственные действия.

