16:59  07 вересня
На Одещині 22-річна водійка скоїла ДТП, в якій загинуло двоє дітей
13:41  07 вересня
Хлопчик із Дніпропетровщини, який втратив руку через обстріл, пішов до школи з протезом
12:18  07 вересня
У Києві російський дрон влучив у будинок відомого футболіста
08 вересня 2025, 07:15

У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих

08 вересня 2025, 07:15
Фото: Національна поліція
У неділю, 7 вересня, на Харківському шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів – Audi та Nissan

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Nissan.

Внаслідок зіткнення Audi загорівся. Водій та 45-річний пасажир цього автомобіля загинули на місці події.

Водій та пасажирка Nissan, віком 59 і 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік у момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Одещині 22-річна водійка скоїла ДТП, в якій загинуло двоє дітей. Жінка не впоралась із керуванням і виїхала з дороги. Легковик в'їхав у придорожнє дерево і перекинувся.

