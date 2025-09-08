У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих

Фото: Національна поліція

У неділю, 7 вересня, на Харківському шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів – Audi та Nissan

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Nissan.

Внаслідок зіткнення Audi загорівся. Водій та 45-річний пасажир цього автомобіля загинули на місці події.

Водій та пасажирка Nissan, віком 59 і 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік у момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

