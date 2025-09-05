Иллюстративное фото

В Николаеве избрали меру пресечения для 46-летнего водителя маршрутки по делу о смертельном ДТП. В результате аварии погибли три человека

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

46-летний житель Днепра управлял маршрутным автомобилем Volkswagen Crafter. Он ехал из Днепра в Одессу. На обратном пути (недалеко от села Новодмитровка Баштанского района, на дороге Н-11 в направлении Казанки) водитель не справился с управлением. Он выехал на левую обочину, где столкнулся со шлагбаумом, а затем с помещением поста дежурного на железнодорожном переезде.

В результате аварии погибли три человека: 17-летняя девушка, 66-летняя женщина и 60-летний мужчина. Водитель получил подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что пытался выключить и включить зажигание, но не смог избежать аварии.

Судья применил к мужчине меру пресечения: содержание под стражей с залогом 454 240 гривен. Суд учел признание вины водителем, обстоятельства ДТП и тяжесть последствий, а также необходимость обеспечения надлежащего расследования дела.

