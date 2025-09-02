Маскировался под спецназовцев: столичный полицейский помогал уклонистам сбегать за границу

Иллюстративное фото: из открытых источников

Старшему инспектору полиции из Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По данным следствия, правоохранитель за 6 тысяч евро с человека организовывал побег мужчин призывного возраста в Румынию.

"Клиентов" он перевозил из Киева в приграничный Вижницкий район Черновицкой области. Деньги передавались заранее – сообщнице, которая также работала на организаторов схемы.

Чтобы избежать разоблачения, полицейский оформлял псевдокомандировку, устанавливал на авто световые маячки для приоритетного движения, менял номерные знаки, а при остановке демонстрировал служебное удостоверение и сообщал о "спецзадании". Всех мужчин переодевали в форму для маскировки.

23 августа инспектора и пятерых мужчин остановили на въезде в Буковину. После проверки документов ухилянтам вручили повестки и составили протоколы, а полицейскому сообщили о подозрении. Ему светит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу. По данным следствия, фигуранты предлагали мужчинам разные способы избежать службы: поддельные медицинские документы, исключения из военного учета или нелегальная переправка через государственную границу.