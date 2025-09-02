Фото: ГПСУ

Оперативники отдела собственной и внутренней безопасности Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили 24-летнего мужчину, который организовал схему нелегальной перевозки людей.

По данным следствия, организатор предлагал своим "клиентам" оплату в размере $6000. Часть денег он пытался передать пограничнику в обмен на информацию о расположении нарядов и технических средств контроля. Военнослужащий от предложения взятки отказался и сразу сообщил об инциденте правоохранителям.

Дело расследуют сотрудники Нацполиции

Задержание произошло во время передачи части вознаграждения – $1000 от двух мужчин, которые планировали незаконно пересечь государственную границу. На всех участников дела составили административные протоколы.

Правоохранители изъяли часть взятки

Организатору уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и проверке возможных других участников незаконной схемы.

