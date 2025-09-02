Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Старшому інспектору поліції з Києва повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, правоохоронець за 6 тисяч євро з людини організовував втечу чоловіків призовного віку до Румунії.

"Клієнтів" він перевозив із Києва до прикордонного Вижницького району Чернівецької області. Гроші передавались наперед – спільниці, яка також працювала на організаторів схеми.

Щоб уникнути викриття, поліцейський оформлював псевдовідрядження, встановлював на авто світлові маячки для пріоритетного руху, змінював номерні знаки, а при зупинці демонстрував службове посвідчення і повідомляв про "спецзавдання". Усіх чоловіків переодягали у форму для маскування.

23 серпня інспектора та п'ятьох чоловіків зупинили на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів ухилянтам вручили повістки та склали протоколи, а поліцейському повідомили про підозру. Йому світить до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні ліквідували 12 нових схем переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, фігуранти пропонували чоловікам різні способи уникнути служби: підроблені медичні документи, виключення з військового обліку або нелегальне переправлення через державний кордон.