10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 14:13

В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу

27 августа 2025, 14:13
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Разоблачены новые каналы незаконного выезда военнообязанных за границу

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В разных регионах страны правоохранительные органы задержали 12 человек, которые организовывали схемы уклонения от мобилизации. Согласно данным следствия, фигуранты предлагали мужчинам разные способы избежать службы: поддельные медицинские документы, исключения из военного учета или нелегальная переправка через государственную границу.

Правоохранители разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации

Среди выявленных случаев – проводник международного поезда на Волыни, который вместе с сообщником прятал призывников в вагонах, а также житель Киева, который обустроил дома подпольную типографию для изготовления фальшивых справок. В другом эпизоде 48-летняя жительница Кировоградщины заключала фиктивные браки с уклоняющимися и вместе с ними выезжала за границу, оставляя мужчин за пределами Украины.

Задержаны 12 организаторов сделок

Правоохранители сообщают, что такие схемы действовали и в других областях: в Буковине, Виннице, Львове, Одессе и Ровенской области. В любом случае организаторы получали за свои "услуги" значительные суммы, а клиенты надеялись избежать мобилизации и уехать в страны ЕС.

Всем задержанным уже объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, относительно незаконной переправки лиц через границу и злоупотребления влиянием. Санкции предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который за 12 тысяч гривен оказывал помощь во время пересечения мужчины призывного возраста границы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
граница уклонист мобилизация фиктивный брак справка война Украина
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных
27 августа 2025, 15:15
Опасная находка: на Днепропетровщине женщина носила в сумке боевую гранату с запалом
27 августа 2025, 14:59
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
27 августа 2025, 14:47
За полгода в ДТП погибли 1367 украинцев: названо самое опасное время и день недели
27 августа 2025, 14:34
На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины
27 августа 2025, 14:23
В Польше готовят новый проект закона о помощи украинцам
27 августа 2025, 14:14
Более 6 тысяч официально трудоустроенных: как Харьковщина борется с теневой занятостью
27 августа 2025, 13:56
В Житомире водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
27 августа 2025, 13:33
Выезд за границу – только до 21 года: нардеп обвиняет правительство во лжи
27 августа 2025, 13:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »