Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В разных регионах страны правоохранительные органы задержали 12 человек, которые организовывали схемы уклонения от мобилизации. Согласно данным следствия, фигуранты предлагали мужчинам разные способы избежать службы: поддельные медицинские документы, исключения из военного учета или нелегальная переправка через государственную границу.

Правоохранители разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации

Среди выявленных случаев – проводник международного поезда на Волыни, который вместе с сообщником прятал призывников в вагонах, а также житель Киева, который обустроил дома подпольную типографию для изготовления фальшивых справок. В другом эпизоде 48-летняя жительница Кировоградщины заключала фиктивные браки с уклоняющимися и вместе с ними выезжала за границу, оставляя мужчин за пределами Украины.

Задержаны 12 организаторов сделок

Правоохранители сообщают, что такие схемы действовали и в других областях: в Буковине, Виннице, Львове, Одессе и Ровенской области. В любом случае организаторы получали за свои "услуги" значительные суммы, а клиенты надеялись избежать мобилизации и уехать в страны ЕС.

Всем задержанным уже объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, относительно незаконной переправки лиц через границу и злоупотребления влиянием. Санкции предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который за 12 тысяч гривен оказывал помощь во время пересечения мужчины призывного возраста границы.