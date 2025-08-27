10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 09:45

Чоловік, який обікрав готель у Києві під час блекауту, отримав сім років тюрми

27 серпня 2025, 09:45
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці до семи років позбавлення волі засуджено 33-річного чоловіка, який під час відключення електроенергії викрав гроші з каси одного з готелів у центральній частині міста

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник скористався темрявою, проник до приміщення та викрав 1 400 гривень, однак далеко втекти йому завадили правоохоронці.

Під час розслідування поліція також встановила причетність чоловіка до крадіжки велосипеда вартістю 14 тисяч гривень із території храму. Чоловік раніше неодноразово судимий за майнові злочини, зокрема розбійний напад і пограбування.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час патрулювання Шевченківського району Києва: помітивши його підозрілу поведінку, поліціянти спробували затримати, однак зловмисник намагався втекти. Його наздогнали та перевірили – саме він вчинив крадіжку у готелі.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, слідчі повідомили чоловіку про підозру за статтями 186 та 185 Кримінального кодексу України – грабіж та крадіжку, вчинені в умовах воєнного стану.

Нещодавно Шевченківський районний суд виніс рішення про покарання зловмиснику у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох киян, які напали на 35-річного адвоката у Деснянському районі столиці. Між чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої зловмисники повалили адвоката на землю та почали бити його по голові. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Київ грабіж в'язниця крадіжка гроші велосипед готель поліція суд
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
