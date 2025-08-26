В Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет
Полицейские города Гусятин получили информацию о том, что 63-летний житель Хоросткова хранит запрещенные предметы у себя дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.
В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение оружия. За незаконное хранение оружия фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в июле у жителя Тернопольщины нашли тротил и почти 100 патронов к автомату Калашникова. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
На Тернопольщине столкнулись два грузовика, травмировался один из водителейВсе новости »
26 августа 2025, 15:35В Тернополе пьяный водитель предлагал полицейским 1000 долларов
25 августа 2025, 14:44В Тернополе мужчина устроил стрельбу на территории психбольницы
25 августа 2025, 14:02
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
При поддержке международных партнеров: в Харьковской области ветеранов будут учить преодолевать стресс с помощью VR-технологий
26 августа 2025, 16:51В Украине не будут финансировать школы, где учится мало детей
26 августа 2025, 16:49В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который за 12 тыс. грн помогал переправлять уклонистов
26 августа 2025, 16:22В Херсонской области будут судить директора строительной фирмы за присвоение 28 млн грн
26 августа 2025, 15:59Более 1700 военнослужащих уже вернулись после самовольного оставления части
26 августа 2025, 15:54Малые гранты в Харьковской области: поддержка для семей и новые социальные услуги
26 августа 2025, 15:39На Тернопольщине столкнулись два грузовика, травмировался один из водителей
26 августа 2025, 15:35Россияне оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку
26 августа 2025, 15:30У 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья, в ПЦУ призывают молиться за него
26 августа 2025, 15:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »