В Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет

фото: Национальная полиция

Полицейские города Гусятин получили информацию о том, что 63-летний житель Хоросткова хранит запрещенные предметы у себя дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение оружия. За незаконное хранение оружия фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

