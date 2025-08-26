18:48  26 августа
26 августа 2025, 17:45

В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 млн грн

26 августа 2025, 17:45
фото: Национальная полиция
Злоумышленник убеждал знакомых вкладывать деньги в его несуществующий фонд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, в кругу знакомых выдавал себя так называемым трейдером – специалистом по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.

"Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность", – отметили в полиции.

На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось – все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптогаманцы, а потом тратил на собственные нужды.

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн. Речь идет о пирамидах "VinEco" и "Vinex Тrade".

