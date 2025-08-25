Фото: Национальная полиция

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух киевлян, напавших на 35-летнего адвоката в Деснянском районе столицы. Им грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в прошлом месяце возле станции метро на Лесном массиве. По данным следствия, вечером потерпевший шел домой, когда к нему подошли двое незнакомцев.

Между мужчинами возник словесный спор, во время которого злоумышленники свергли адвоката на землю и начали избивать его по голове.

После избиения нападавшие сняли с руки мужчины часы, забрали рюкзак с документами и ценными вещами и скрылись.

Благодаря розыскным мероприятиям полиция оперативно установила нападающих – ими оказались безработные местные жители 42 и 45 лет. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых похищенные вещи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Пока фигуранты находятся под стражей, а дело передано в суд.

