Разбойное нападение на остановке в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых

Фото: Национальная полиция

В Голосеевском районе Киева полиция задержала двоих мужчин за разбойное нападение на 26-летнюю женщину. Один из нападающих, угрожая ножом, отобрал у потерпевшей мобильный телефон и передал его сообщнику. Женщина пыталась остановить нападающего, но тот отмахнулся ножом и скрылся

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Задержанные – местные жители 21 и 50 лет. Старший из них ранее отбывал наказание за грабеж, младший находился на испытательном сроке за наркопреступление.

Полиция изъяла нож, пневматический пистолет и мобильный телефон.

Мужчинам сообщено о подозрении за разбой, совершенный в условиях военного положения.

В ходе расследования они будут находиться под стражей. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре посреди бела дня мужчина напал на пожилую женщину. Преступник подошел к 71-летней потерпевшей возле магазина и силой отобрал у нее кошелек. Внутри были деньги, банковские карты, пенсионное удостоверение и крестик. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.