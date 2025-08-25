Фото: полиция

Происшествие случилось 24 августа около 16:00 на поле в Карповской громаде. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Местный житель напал с ножом на двух женщин, после чего поджег сено на поле. Пламя начало быстро распространяться и угрожало жизни людей.

Когда на место прибыли спасатели ГСЧС, мужчина напал и на них: один получил ножевое ранение, другой – телесные травмы. Впоследствии злоумышленник ранил и отца, приехавшего на место.

Прибывшие по вызову полицейские пытались остановить нападающего, однако он не реагировал на требования и бросился на правоохранителей. После предупредительных выстрелов в воздух один из полицейских применил огнестрельное оружие. 42-летний мужчина погиб от полученных ранений.

Все пострадавшие в результате нападения мужчины получили медпомощь.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Также полицейские назначили служебное расследование и сообщили ГБР.

Напомним, 22 августа в Харьковской области четверо мужчин ворвались в квартиру пожилой женщины, чтобы завладеть деньгами ее сына-военного. Они связали пенсионерку и ограбили.