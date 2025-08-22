11:54  22 августа
22 августа 2025, 12:25

В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки

22 августа 2025, 12:25
Фото: Киевская городская прокуратура
49-летнему киевлянину объявлено о подозрении в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девушки согласно части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Следствие выяснило обстоятельства преступления подробно. Подозреваемый познакомился с потерпевшей и постепенно завоевал ее доверие. Сначала он пригласил девушку в свой дом, где угостил алкогольными напитками. Правоохранители установили, что во время первой встречи мужчина вел себя как обычный приятель и не проявлял никаких ненадлежащих намерений по отношению к несовершеннолетней. Однако при следующем визите ситуация кардинально изменилась, и он совершил изнасилование.

Подозреваемый был задержан сразу после сообщения о преступлении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В ходе судебного заседания прокурор обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под арест без возможности внесения залога. Судебный орган полностью поддержал позицию обвинения и удовлетворил это ходатайство.

Ранее сообщалось, в Киеве расследовали пьяные вечеринки, на которых мужчины издевались над девушками. Дело в отношении организатора и двух участников передано в суд для рассмотрения.

21 августа 2025
