Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девушки согласно части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Следствие выяснило обстоятельства преступления подробно. Подозреваемый познакомился с потерпевшей и постепенно завоевал ее доверие. Сначала он пригласил девушку в свой дом, где угостил алкогольными напитками. Правоохранители установили, что во время первой встречи мужчина вел себя как обычный приятель и не проявлял никаких ненадлежащих намерений по отношению к несовершеннолетней. Однако при следующем визите ситуация кардинально изменилась, и он совершил изнасилование.

Подозреваемый был задержан сразу после сообщения о преступлении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В ходе судебного заседания прокурор обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под арест без возможности внесения залога. Судебный орган полностью поддержал позицию обвинения и удовлетворил это ходатайство.

