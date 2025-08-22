В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
49-летнему киевлянину объявлено о подозрении в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девушки согласно части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.
Следствие выяснило обстоятельства преступления подробно. Подозреваемый познакомился с потерпевшей и постепенно завоевал ее доверие. Сначала он пригласил девушку в свой дом, где угостил алкогольными напитками. Правоохранители установили, что во время первой встречи мужчина вел себя как обычный приятель и не проявлял никаких ненадлежащих намерений по отношению к несовершеннолетней. Однако при следующем визите ситуация кардинально изменилась, и он совершил изнасилование.
Подозреваемый был задержан сразу после сообщения о преступлении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В ходе судебного заседания прокурор обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под арест без возможности внесения залога. Судебный орган полностью поддержал позицию обвинения и удовлетворил это ходатайство.
