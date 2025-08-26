07:30  26 серпня
26 серпня 2025, 07:48

Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем

26 серпня 2025, 07:48
Фото: Національна поліція
У Києві під час застілля між двома чоловіками виникла сварка, в результаті якої 40-річний господар квартири вдарив ножем у живіт свого 32-річного друга. Потерпілий згодом помер у лікарні від отриманої травми

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Заначається, що до Деснянського управління поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про чоловіка з ножовим пораненням біля багатоповерхівки.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав у квартирі свого друга, куди прийшов у гості. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками сталася сварка, яка переросла в конфлікт із застосуванням ножа.

Зловмисника затримали та вилучили ймовірне знаряддя злочину. Йому повідомлено про підозру.

На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік поранив п'ятьох людей, серед них двоє рятувальників. Поліцейські намагалися зупинити агресивного чоловіка, але той напав на них. Після попереджувальних пострілів правоохоронці застосували зброю. Нападник загинув на місці.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
