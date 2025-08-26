Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем

Фото: Національна поліція

У Києві під час застілля між двома чоловіками виникла сварка, в результаті якої 40-річний господар квартири вдарив ножем у живіт свого 32-річного друга. Потерпілий згодом помер у лікарні від отриманої травми

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Заначається, що до Деснянського управління поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про чоловіка з ножовим пораненням біля багатоповерхівки.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав у квартирі свого друга, куди прийшов у гості. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками сталася сварка, яка переросла в конфлікт із застосуванням ножа.

Зловмисника затримали та вилучили ймовірне знаряддя злочину. Йому повідомлено про підозру.

На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

