18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 19:55

В Киеве расследуют хищение средств на ремонте спортивной школы

22 августа 2025, 19:55
Фото: прокуратура
В Киеве на ремонте спортивной школы разоблачили хищение средств. Известно, что на ремонтные работы выделили более 7 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, в конце 2024 между директором коммунального учреждения КДЮСШ "Казак", подчиненного Департамента молодежи и спорта КГГА, и строительной фирмой был заключен договор о проведении капитального ремонта.

Для технического надзора за качеством выполняемых работ был привлечен инженер технического надзора с одного из коммунальных предприятий Киева.

Когда капитальный ремонт закончился, подрядчику заплатили около 7,2 миллиона гривен. Однако оказалось, что фактическая стоимость восстановления помещения и использованных материалов не соответствует отчетной документации, а цены были завышены умышленно.

"Исполнитель по технадзору, который должен был проследить за соблюдением всех норм, "не заметил" разногласий. В результате этого, по выводам судебных экспертиз, размер нанесенного ущерба столичному бюджету превышает 740 тыс грн", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве разоблачили хищение более 1,8 млн грн во время ремонта школьных укрытий. Бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковского района сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей значительные финансовые потери.

Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
