12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 16:49

Народные депутаты приняли изменения в госбюджет и забрали 8 млрд грн у Киева

20 августа 2025, 16:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет

Как передает RegioNews, об этом сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

За изменения в бюджет проголосовали 229 нардепов.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других НЕвоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", – говорится в сообщении.

"Кого-то очень триггерит, что Киев больше помогает военным. Только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Но теперь – вопрос удастся ли это", – отреагировал на такое решение мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, в какую сумму обойдется родителям школьный набор для ребенка в этом году. По подсчетам журналистов средняя цена на школьный рюкзак в 2025 году составляет около 2500 гривен.

