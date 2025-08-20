Народные депутаты приняли изменения в госбюджет и забрали 8 млрд грн у Киева

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

За изменения в бюджет проголосовали 229 нардепов.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других НЕвоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", – говорится в сообщении.

"Кого-то очень триггерит, что Киев больше помогает военным. Только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Но теперь – вопрос удастся ли это", – отреагировал на такое решение мэр столицы Виталий Кличко.

