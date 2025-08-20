12:58  20 августа
20 августа 2025, 16:25

В Киеве разоблачено хищение 1,8 млн грн на ремонте школьных укрытий

20 августа 2025, 16:25
Фото: Киевская городская прокуратура
Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской районной администрации

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным финансовым потерям в процессе ремонта школьных укрытий. По закону экс-чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно данным ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры, в 2022-2023 годах управление образования и частное предприятие заключили ряд договоров на ремонт укрытий в школах и детских садах района. В ходе проверки установлено, что руководитель инженерной группы не контролировал соответствие объемов и стоимости выполненных работ. Поэтому за некоторые работы было переплачено почти 1,5 млн гривен, а за другие - более 325 тысяч. Общая сумма перерасхода бюджета составила более 1,8 млн гривен.

Расследование продолжается, и окончательные выводы по вине бывшего чиновника будут сделаны только после завершения судебного процесса.

Ранее сообщалось, в Днепре приступили к строительству подземной школы. Во время работ городской совет изменил подрядчика и заказал корректировку проекта, чтобы завершить объект в кратчайшие сроки.

В Киеве судили депутата, предлагавшего должности в АРМА за 10 тысяч долларов: как его наказали
20 августа 2025, 16:20
В Днепре обнаружили растрату более 42 млн грн на медиауслугах для горсовета
20 августа 2025, 14:33
Киевлянин украл у знакомого коллекцию редких монет: ему светит до 8 лет тюрьмы
20 августа 2025, 11:56
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Житомирской области подрядчик "заработал" на ремонте поврежденного детсада после ракетного удара - более 600 тыс. грн
20 августа 2025, 17:21
В Ровенской области мужчина без прав и страхового полиса стал виновником смертельной аварии
20 августа 2025, 17:03
РФ усиливает давление на севере Донецкой области
20 августа 2025, 16:59
Народные депутаты приняли изменения в госбюджет и забрали 8 млрд грн у Киева
20 августа 2025, 16:49
Лето заканчивается: ночи в Украине станут холодными - до 6°C
20 августа 2025, 16:45
В Киеве судили депутата, предлагавшего должности в АРМА за 10 тысяч долларов: как его наказали
20 августа 2025, 16:20
Мужчина умер прямо возле МАФов в Днепре - тело заметили прохожие
20 августа 2025, 16:12
В Черкасской области строят первый в Украине завод по производству картофеля фри
20 августа 2025, 16:08
В Николаеве отца троих детей осудили за "слив" информации об ВСУ
20 августа 2025, 15:55
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
