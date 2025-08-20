Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к значительным финансовым потерям в процессе ремонта школьных укрытий. По закону экс-чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно данным ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры, в 2022-2023 годах управление образования и частное предприятие заключили ряд договоров на ремонт укрытий в школах и детских садах района. В ходе проверки установлено, что руководитель инженерной группы не контролировал соответствие объемов и стоимости выполненных работ. Поэтому за некоторые работы было переплачено почти 1,5 млн гривен, а за другие - более 325 тысяч. Общая сумма перерасхода бюджета составила более 1,8 млн гривен.

Расследование продолжается, и окончательные выводы по вине бывшего чиновника будут сделаны только после завершения судебного процесса.

