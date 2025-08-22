Фото: прокуратура

У Києві на ремонті спортивної школи викрили розкрадання коштів. Відомо, що на ремонтні роботи виділили понад 7 мільйонів гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, наприкінці 2024 року між директором комунального закладу КДЮСШ "Козак", підпорядкованого Департаменту молоді та спорту КМДА, та будівельною фірмою було укладено договір щодо проведення капітального ремонту.

Для технічного нагляду за якістю виконуваних робіт залучили інженера технічного нагляду з одного з комунальних підприємств Києва.

Коли капітальний ремонт закінчився, підряднику заплатили близько 7,2 мільйона гривень. Проте виявилось, що фактична вартість відновлення приміщення та застосованих матеріалів не відповідає звітній документації, а ціни були завищені умисно.

"Виконавець з технагляду, що мав прослідкувати за дотриманням всіх норм, "не помітив" розбіжностей. Внаслідок цього, за висновками судових експертиз, розмір завданих збитків столичному бюджету перевищує 740 тис грн", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві викрили розкрадання понад 1,8 млн грн під час ремонту шкільних укриттів. Колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківського району повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила значні фінансові втрати.