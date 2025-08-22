18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 19:55

У Києві розслідують розкрадання коштів на ремонті спортивної школи

22 серпня 2025, 19:55
Фото: прокуратура
У Києві на ремонті спортивної школи викрили розкрадання коштів. Відомо, що на ремонтні роботи виділили понад 7 мільйонів гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, наприкінці 2024 року між директором комунального закладу КДЮСШ "Козак", підпорядкованого Департаменту молоді та спорту КМДА, та будівельною фірмою було укладено договір щодо проведення капітального ремонту.

Для технічного нагляду за якістю виконуваних робіт залучили інженера технічного нагляду з одного з комунальних підприємств Києва.

Коли капітальний ремонт закінчився, підряднику заплатили близько 7,2 мільйона гривень. Проте виявилось, що фактична вартість відновлення приміщення та застосованих матеріалів не відповідає звітній документації, а ціни були завищені умисно.

"Виконавець з технагляду, що мав прослідкувати за дотриманням всіх норм, "не помітив" розбіжностей. Внаслідок цього, за висновками судових експертиз, розмір завданих збитків столичному бюджету перевищує 740 тис грн", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві викрили розкрадання понад 1,8 млн грн під час ремонту шкільних укриттів. Колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківського району повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила значні фінансові втрати.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
